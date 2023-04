Colunista diz que Patrícia Poeta está ‘sem dormir e perdendo peso’ após críticas

Patrícia Poeta estaria passando por um momento difícil após ser alvo de críticas pela forma de tratar o co-apresentador Manoel Soares no “Encontro”. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, pessoas próximas à apresentadora afirmaram que ela “passou noites sem dormir, está perdendo peso e bastante abalada”.

Uma das pessoas disse que Patrícia tem se esforçado para seguir no comando do matinal: “É nítido que está se esforçando para sorrir, e preocupa quem está trabalhando com ela nos bastidores”. “A sensação que ela tem é de receio de falar qualquer coisa e enfrentar novas críticas e todo esse cancelamento”, completa.

No final de semana, a substituta de Fátima Bernardes foi flagrada sozinha em uma praia do Rio de Janeiro. A apresentadora não estaria lidando bem com as críticas.