Manoel Soares teria desrespeitado funcionárias e usado roupões nos bastidores, afirma jornal

Manoel Soares tem protagonizado uma série de polêmicas após ter o fim do contrato anunciado pela Rede Globo na última sexta-feira (30).

Depois de ter negado rumores de assédio no compliance da emissora, o ex-apresentador do programa "Encontro" é mencionado em outro boato sobre os bastidores da emissora. Segundo o F5, da Folha de São Paulo, o jornalista recebeu pelo menos oito denúncias no compliance da Globo.

VEJA MAIS

Uma das queixas, feita por uma jornalista, diz que a profissional se sentiu desconfortável ao ver Manoel andando de roupão nos corredores da emissora. O hábito não era incomum, e também incomodava outros colegas. Além disso, as funcionárias do restaurante teriam reclamado por receberem um tratamento rude e desrespeitoso por parte do apresentador.

A assessoria de imprensa do jornalista respondeu ao questionamento da Folha sobre o ocorrido em nota: “Agradecemos o contato e reafirmamos que os projetos que estão em desenvolvimento seguem com foco construtivo para contar as histórias que o Brasil precisa”.

Já a Globo afirmou que não comenta nenhum caso de compliance e não tolera nenhum tipo de abuso. No sábado (1º), Manoel se pronunciou no Instagram com uma longa nota que diz que as acusações foram uma “estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)