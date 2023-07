Rolon Ho: quem é o coreógrafo vencedor da Dança dos Famosos 2023 com Priscila Fantin

Após ter sido anunciado como campeão da Dança dos Famosos 2023, o coreógrafo e professor Rolon Ho se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. Muitas curiosidades fazem parte da história do dançarino, como o fato dele ser franco-brasileiro e possuir apenas uma relação afetiva com o Pará, se considerando paraense de coração.

Pensando em reunir essa e outros fatos interessantes sobre a carreira e vida de Rolon Ho, além de exaltar a trajetória do professor, o Grupo Liberal criou uma lista dos principais pontos que você precisa saber sobre ele. Confira abaixo:

Quem é Holon Ro?

Rolon Ho tem 39 anos e foi escolhido duas vezes para participar do programa dominical da Rede Globo. Ele foi professor de dança da cantora Jojo Toddynho, em 2022, e da atriz Priscila Fantin, em 2023.

Quando Rolon Ho no Dança dos Famosos

Rolon Ho foi chamado pela primeira vez para participar como coreógrafo do programa em 2022. Ele fez parceria com a funkeira Jojo Toddynho e, juntos, conseguiram ficar em 6º lugar na competição.

Em 2023, o professor participou da competição ao lado da Priscila Fantin e a dupla conseguiu chegar até a final sendo os vencedores.

Durante o programa, Holon e Priscila foram duas vezes para a repescagem: a primeira em grupo e a segunda já com a dupla definida; a segunda, ele retornou para a disputa depois de dançar brega e obter a maior pontuação da rodada.

Como Rolon Ho começou na dança?

Rolon Ho é formado em educação física. Com 20 anos de experiência com dança de salão, o professor iniciou a sua carreira em um projeto social de uma escola pública em Belém.

Aos 15 anos, participou de um treinamento na cidade na escola de dança de Marcelo Thiganá, no qual frequentou por cinco anos, lhe dando base para se tornar um dançarino profissional em bandas.

Ele foi bailarino profissional da banda paraense Sayonara (2003-2004); em 2005, tornou-se integrante no balé da Banda Calypso, gravando CDs e DVDs.

Em 2020, Rolon realizou o projeto “Brega Pai D’Égua”, onde aparecia dando dicas de como dançar brega, publicando vídeos em suas redes sociais e fazendo lives.

Onde Rolon Ho nasceu?

O coreógrafo nasceu em Caiena, na Guiana Francesa, em 1984. Durante a infância, Rolon Ho veio para o Brasil e se apaixonou pela cultura do Pará, assim considera-se um paraense de coração.

A mãe do professor, a aposentada Marilu Furtado, mora há 20 anos fora do país. Na última matéria produzida pelo Portal O Liberal.com, ela residia na Ilha de Martinica, no Caribe.

Qual origem do nome Rolon Ho?

Em uma entrevista ao canal do Youtube “Nostalgia Belém”, Rolon revelou que o nome tem descendência chinesa e foi escolhido pela mãe, Marilu.

Apesar de muitos “estranharem” o nome de coreógrafo, achando que trata-se de um nome artístico, ele próprio afirmou que este é o seu nome verdadeiro.

“Minha mãe explicou que na época Rolon era o nome da ‘moda’ na Guiana Francesa e, que nem era para ser esse nome, ela queria Rolan”, disse aos risos.

Como Rolon Ho veio morar em Belém?

Rolon Ho veio morar em Belém, no Pará, ainda muito pequeno. Ele estudou na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Paulino de Brito, no bairro do Marco. Inclusive, foi lá que ele passou a se interessar por dança ao participar de um projeto social.

Hoje, na capital paraense, Rolon tem uma escola de dança, a Cia Cabanos.

Rolon Ho é casado?

Sim, o coreógrafo vencedor da Dança dos Famosos 2023 namora com a professora de dança Thaís Souza.

Rolon Ho tem filhos?

O coreógrafo tem três filhos e são eles: dois meninos e uma menina. Todos são crianças.