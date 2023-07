Final da Dança dos Famosos tem Rolon Ho e Priscila Fantin na disputa pelo troféu e carro 0km

Hoje, 02, é a final da Dança dos Famosos, do Domingão com o Huck! Com duas apresentações por dupla, vamos conhecer ao vivo quem faturou o troféu da competição e o carro 0km. A partir das 18h, o público do Pará vai acompanhar de perto a apresentação do paraense Rolon Ho que faz dupla com a Priscila Fantin em duas coreografias. Os ritmos escolhidos são samba e tango. Além deles, estão na final Rafa Kalimann e Carla Diaz.

“Eu acho o Rolon genial, ele tem muita técnica. Ele é um cara que corre muito atrás e se dedica para conseguir trazer sempre o que é referência, não só no Brasil, mas no mundo. Ele é muito estudioso! E sabe que eu também sou curiosa, estudiosa. Então, ele no papel de professor atendeu muito além das minhas expectativas, com uma criatividade incrível para elaborar coreografias, que sabe aproveitar todo o espaço do salão. Eu sou muito admiradora do trabalho do Rolon. E ele é um grande incentivador também, porque nos momentos em que a insegurança batia, a gente se olhava, dava as mãos e confiava muito um no outro. E a confiança dele é algo que me incentiva muito. Desde a primeira dança a gente entendeu que temos um mesmo objetivo, com muita verdade, dignidade, ética e profissionalismo. Então sim, tem um carinho grande por ele e por todo o povo paraense”, disse a atriz sobre o seu coreógrafo.

Este é o segundo ano de Rolon Ho na Dança dos Famosos. Em 2022, ele fez dupla com Jojo Todynho, mas não foi longe na competição. Este ano, o professor foi para repescagem por duas vezes, a primeira em grupo e a segunda já em com a dupla definida. Nesta segunda, ele retornou para a disputa depois de dançar brega e obter a maior pontuação da rodada.

A exibição do programa, registrou recorde de audiência em São Paulo em 2023, que é a maior praça no país. Com a ‘Dança dos Famosos’ o Domingão cravou 18 pontos de audiência e 31% de participação.

“Estar na final é mais do que participar de uma competição. É mostrar o meu trabalho nacionalmente e dizer para o país inteiro que no Pará temos profissionais talentosos com capacidade de estar em produções nacionais. Por isso, peço o apoio de todos os paraenses para votarem em mim e na Pri neste domingo, já que teremos a votação popular aberta”, avalia Rolon Ho.

O terceiro ‘personagem’ dessa disputa é o público, principalmente o paraense, que abraçou Priscila e Rolon e fez toda a diferença durante a competição. “O carinho do público é incrível. Recebo apoio todos os dias pelas redes sociais. São amigos, alunos e toda a sociedade paraense que embarcou comigo nessa competição e ainda mais depois de ter o Brega em uma das etapas. Eu me emociono só de pensar”, disse o dançarino.

“Primeiro, agradeço a todos pela torcida. Foi muito importante desde o início ter vocês com a gente. O Rolon é muito querido no Pará, então, desde quando foi anunciada a nossa dupla, eu recebo muito carinho da torcida do Pará e fico muito feliz. Sobre o brega, eu fiquei muito feliz de poder participar desse momento histórico, com uma repercussão tão bacana. O brega é um ritmo muito difícil de dançar, né? Parece que tem um motorzinho nos pés, é muito rápido, alegre, para cima. Então, aprender a coreografia foi muito difícil. Esses ritmos mais dançantes, como o brega, piseiro, funk são muito distantes para o meu corpo. Eu sou uma pessoa que fez muitos esportes, então as coreografias com mais molejo são mais desafiadoras para mim”, contou Priscila.

“Eu faço uma peça chamada ‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’ com o meu marido, o Bruno Lopes. E tem um momento na peça em que ele dança uma música. E a música que ele dança é justamente ‘Voando pro Pará’, da Joelma, que coincidentemente foi a música que a gente apresentou na nossa coreografia. E olha que já estamos com essa peça desde 2018! Então, foi uma convergência de felizes coincidências. Eu me sinto honrada de ter feito parte dessa dança e de toda a comoção que isso gerou. Estávamos todos juntos na mesma sintonia, na mesma emoção, principalmente o Rolon, que estava muito emocionado nesse dia. Ele estava realizando um sonho. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de ter participado desse momento”, acrescenta.

TORCIDA

Rolon Ho preparou um momento especial para que o público possa assistir a Dança dos Famosos ao vivo. No Shopping Bosque Grão Pará, neste domingo, 02, a partir das 16:30, uma programação está sendo preparada para o público.

DJ Juliano é quem vai comandar a festa por lá.

“A minha trajetória não seria tão linda como foi se não fosse o apoio dos paraenses! Além disso, tive muitos amigos que são profissionais da dança ao meu lado. Os professores da Cia Cabanos, a minha escola em Belém, e a minha parceira Thais Souza que me ajuda em processos criativos. Além é claro, da minha parceira de Dança no programa, a Priscila Fantin que tem se dedicado muito aos ensaios. Uma força e vitalidade incríveis que ela coloca neste trabalho! E olha, nós passamos por duas repescagens! Então foi muita garra e força de vontade chegar até aqui, sem falar na saudade imensa de casa e dos meus filhos”, contou Rolon Ho.