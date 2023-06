Rolon Ho e Priscila Fantin se preparam para dançar samba e tango na final da Dança dos Famosos

No próximo domingo, 02, o paraense Rolon Ho e Priscila Fantin disputam o troféu e o carro 0km da Dança dos Famosos, no Domingão com o Huck, da Tv Globo. Nesta grande final, as duplas precisam dançar samba e tango com seus pares, o anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 26, ao vivo no Mais Você, com Ana Maria Braga.

A surpresa da edição deste ano é ter três famosas como finalistas. Rafa Kaliman e Carla Diaz também estão concorrendo. As famosas conversaram ao vivo com Ana Maria e destacaram o poder da mulher na competição.

VEJA MAIS

"Sempre, desde que começou o reality, a gente vive com frio na barriga. É muito bom estarmos juntas, a gente veio se ajudando, se apoiando, torcendo uma para outra", pontuou Fantin, ao vivo.

Na semifinal, a diferença dos pontos da classificação entre as duplas foi de milésimos, por exemplo Rafa Kalimann e Fernando Perrotti, que lideraram o placar, com média de 177.5; em segundo lugar, Carla Diaz e Diego Basilio, com 177.3; e, fechando o pódio, Priscila Fantin e Rolon Ho, com 177.2.

Outra curiosidade, é que este ano a competição iniciou com um grupão, e nele estavam Fantin e Kalimann.

Essa é a 20ª temporada da Dança dos Famosos e na semifinal as duplas tinham que se sair bem com a Dança Contemporânea.

O campeão vai sair das notas dadas pelo júri técnico composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, e artístico, ainda não divulgado, e a plateia. Vence quem somar as maiores notas.

Logo após o resultado no Domingão, no seu perfil no Instagram, Priscila Fantin compartilhou a coreografia e escreveu: “Que orgulho do trabalho que a gente entrega”.

“Pode o que for mais complexo cair na nossa mão, seja uma música difícil, muito rápida ou uma intervenção complicada, que a gente sempre se esforça muito e dá conta de fazer. Obrigada pelas coreografias mais difíceis e mais geniais. Rolon Ho, você é o melhor!”, acrescentou a artista.

MARCANTE

Rolon Ho e Prisicila Fantin voltaram para a competição da Dança dos Famosos após disputarem a repescagem no iniciou da disputa. Há cerca de um mês, a dupla voltou ao quadro ao assegurar uma das quatro vagas disponíveis.

Na ocasião, eles dançaram brega com a música “Voando pro Pará”, de Joelma, e conquistaram a maior nota do programa, se destacando em primeiro lugar com 58,6 pontos.

Esse momento foi bastante comemorado por Rolon Ho, que tem uma trajetória de luta pelo destaque do brega nacionalmente. “Estou muito feliz, realizado, estou em um momento de muita emoção e precisando controlar, porque eu tenho uma batalha pela frente, já que tenho que dançar e passar de fase”, revelou o coreógrafo ao Grupo Liberal, na ocasião.

Este é o segundo ano que ele participa da Dança dos Famosos. Em 2022, foi a sua estreia e sua dupla era Jojo Todynho, mas eles não forma longe na competição.