Rolon Ho e Priscila Fantin conquistam vaga na final da Dança dos Famosos

O paraense Rolon Ho junto com a dupla dele, a atriz Priscila Fantin, se classificaram à final do quadro da Dança dos Famosos 2023. Juntos com eles, a disputa por um carro 0 km e o troféu seguirá com Carla Diaz e Rafa Kalimann. A conquista de Rolon e Priscila foi exibida, neste domingo (25), no Domingão com Huck, da TV Globo. A final da competição será transmitida no próximo domingo (2).

Em seu perfil no instagram, Rolon publicou um vídeo da apresentação do casal que, segundo ele, “trouxe um sentimento de garra em toda nossa trajetória de altos e baixos”. “Hoje somos finalistas da Dança dos Famosos. Desistir não é uma opção”, disse na legenda do post.

Bruno Gagliasso e Ingrid Guimarães foram os convidados para compor o júri artístico da noite. Ao som da música "Amarelo, Azul e Branco", de Anavitória e Rita Lee, eles avaliaram a performance da dança contemporânea de Rolon e Priscila.

Gagliasso lembrou a atriz de que ele e Fantin estrearam juntos nas telinhas da Globo, em “As Filhas da Mãe”. A dupla se classificou com 177,2 pontos, ficando um décimo atrás da nota que Carla Diaz recebeu, que foi de 177,3. Para Rafa Kalimann, os jurados deram 177,5, o que mostra uma concorrência apertada entre os três finalistas.