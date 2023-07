Rolon Ho revela que carinho do público paraense fez diferença na Dança: ' Foi uma virada de chave'

Saindo da repescagem, Rolon Ho encontrou no povo paraense a força necessária para se destacar na Dança dos Famosos. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta segunda-feira, 03. O dançarino e coreógrafo contou como foi assistir em Belém a sua apresentação com o brega e retornar para a disputa.

Priscila Fantin e Rolon Ho são os campeões da Dança dos Famosos, exibida no último domingo, 02.

No dia 21. de maio, Pricila Fantin e Rolon Ho disputaram a segunda repescagem na competição com a música “Voando Pro Pará”, de Joelma. Na ocasião, que marcava a primeira vez do brega na Dança dos Famosos, o paraense realizou um evento no Portal da Amazônia e reuniu o público para assistir as apresentações no programa.

“O brega ele é um estilo que a gente viu o quanto é possível as pessoas dançarem, de outra cultura também, ela não é uma dança difícil, mas tem a sua essência. Mas eles conseguiram fazer um trabalho incrível, já que com quatro aulas não tem como qualquer profissional ou artista, dançar como paraense, isso não vai acontecer. Para gente é uma vida inteira ouvindo e dançando a nossa música, mas para eles é algo novo e não tem como fazer essa ligação”, pontuou.

“Mas com certeza o brega na Dança dos Famosos foi um ânimo. Ir até Belém, assistir com o público e participar de tudo aquilo foi incrível, eu vi que o povo estava ali junto com a gente, nos fortalecendo. Foi uma virada de chave, mas também foi uma injeção de ânimo gigantesca. Quando eu voltei de Belém, o próximo estilo era salsa, eu estava com sangue nos olhos, e ficamos em primeiro”, acrescenta.