Rolon Ho e Priscila Frantin curtem vitória da Dança dos Famosos na casa de Luciano Huck; fotos

Luciano Huck abre sua mansão para festa após final do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na noite deste domingo, 02, no Rio de Janeiro. Os grandes campeões, Priscila Fantin e Rolon Ho estiveram por lá comemorando a conquista do troféu e do carro 0Km.

Luciano Huck faz festa após final da Dança dos Famosos (Fotos: Victor Chapetta / Agnews)

As finalistas Carla Diaz, que ficou em segundo e Rafa Kalimann, em terceiro lugar, também foram confraternizar. Porém, a presença dos convidados não foi limitada ao elenco da competição, muitos famosos curtindo o domingão na casa de Huck e Angélica.

Antônio Fagundes, estava com a mulher, a atriz Alexandra Martins, Douglas Silva, Rafael Infante, Guito, Vitória Strada, Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira, Déa Lúcia, Daiane dos Santos, Bruno Garcia, Belo, Bruno Cabrerizo, Thiago Oliveira, Gabi Melim, e muitos outros estiveram por lá.

A cantora Preta Gil também aproveitou a festa na casa do casal de amigos. Ala chegou com Gominho e Lore Improta.

