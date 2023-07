Holon Ro dedica prêmio do Dança dos Famosos 2023 ao Pará: ‘É para vocês’

O paraense Rolon Ho não conseguiu conter as lágrimas ao fazer o discurso da vitória após conquistar o 1º lugar do Dança dos Famosos ao lado de Priscila Fantin. Com o prêmio em mãos, o professor de dança declarou: “Estado do Pará é para vocês”. A grande final foi transmitida ao vivo na noite deste domingo (2).

“Deixei a minha mulher, meus filhos, meus amigos, para vir para cá para realização desse sonho”, declarou Holon.

Antes, Priscila já havia elogiado o trabalho feito por Holon, exaltando a sua “genialidade”, e dizendo o quanto o professor era “incrível em seu ofício”. Por fim, a atriz concluiu que o paraense carregava o Estado “com doçura”, agradecendo a participação dos fãs durante as votações e na torcida.