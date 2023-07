Priscila Fantin recebeu miniatura de Nossa Senhora de Nazaré antes de vencer Dança dos Famosos

A dupla Priscila Fantin e Rolon Ho foram os ganhadores da Dança dos Famosos deste ano. A grande final ocorreu na noite deste domingo (2), mas horas antes de entrar no palco, a atriz compartilhou nos Stories, do Instagram, vários presentes que deram bastante sorte para a equipe, como , por exemplo uma miniatura da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e os famosos banhos-de-cheiro do Mercado do Ver-O-Peso.

No vídeo, Priscila aparece mostrando a padroeira dos paraenses, patchouli, cuias, a cachaça de jambu e os atrativos “Vence Tudo”, “Chama Dinheiro” e “Abre Caminho”. “Vou passar de tudo”, brincou com os seguidores.

"Ver o Peso é tipo tradição, tem que ir pra conhecer", diz enquanto mostra os "cheirinhos".

Ainda nos stories, a atriz mostrou outros presentes como Muiraquitã, tradicional amuleto da região Amazônica, bombons e geléias do Pará. "Hoje eu tô com toda a força da floresta!", concluiu.