Dança dos Famosos 2023: veja como foram as apresentações de Rolon Ho e Priscila Fantin

Rolon Holon e Priscila Fantin fizeram duas apresentações na final da Dança dos Famosos na noite deste domingo (2). Primeiro, a dupla encantou com uma apresentação de tango e, depois, samba.

Holon e Priscila foram o terceiro casal a se apresentar na primeira e na segunda rodada da competição. Antes deles, vieram Rafa Kalimann e Fernando Perrotti e Carla Diaz e Diego Basilio, respectivamente. Confira como foi cada apresentação:

Apresentação de tango

A primeira apresentação da noite foi a de tango, em que a dupla terminou com quatro notas 10 dos jurados Zebrinha, Ana Botafogo e as atrizes Paola Oliveira e Vitória Strada. Carlinhos de Jesus foi o único que deu 9.9. Na pista, o paraense e a atriz ousaram nos passos e ganharam elogiaram de Zebra: “vocês são Pimenta e farinha”, fazendo alusão a combinação explosiva e gastronômica do Pará.

"Houve paixão e conexão, vocês usaram toda a mesa [no palco] e todos os movimentos. A técnica exige, sim, essa limpeza, essa precisão e esses movimentos ríspidos. Parabéns", analisou Ana Botafogo.

Acompanhando a apresentação em um shopping de Belém, dona Nelly de Nazaré não segurou a emoção. “Meu coração está quase para explodir de emoção. Eu tinha certeza que ele ia conseguir”, afirmou ela, que é mãe de coração de Holon e continua acompanhando a apresentação do professor paraense.

Apresentação de samba

Mais enérgica do que a primeira apresentação, a dupla terminou com um sonoro 10 de todos os jurados, assim como o exigente coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, que elogiou a dupla. A nota foi bastante comemorada pelo paraense Rolon Ho.

Em seguida, Ana Botafogo veio para coroar Rolon Holon e Priscila Fantin e ressaltou a performance do dançarino. "Rolon é cumplicidade, parceria. Hoje ele tava muito leve. Parabéns. Eu tava de olho na Priscila, mas quando olhava para o Rolon Ho vi que ele também estava de parabéns. Fez coisas maravilhosas hoje. Soube colocar você [Priscila] no centro musical", elogiou.

Jurados

A bancada do júri artístico conta com Paolla Oliveira e Vitoria Strada, que venceram o Super Dança dos Famosos e o Dança dos Famosos de 2022, respectivamente, além dos jurados técnicos Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.