Rolon Ho fala sobre torcida de Jojo Todynho, na Dança dos Famosos: 'Sabia que você ia ser campeão’

Com o seu troféu de campeão da Dança dos Famosos, do Domingão com o Huck, Rolon Ho bateu um papo com o Grupo Liberal nesta segunda-feira, 03, sobre sua caminhada na competição. Ao lado de Priscila Fantin, ele conquistou nota máxima na disputa ao dançar tango e samba neste domingo, 02.

Rolon Ho confidenciou que após o resultado final, ele recebeu uma ligação de Jojo Todynho. Foi com a funkeira que ele fez a sua estreia na Dança dos Famosos em 2022. Juntos, eles ficaram e 6º lugar na classificação geral.

“Ontem a Jojo me ligou e disse: ‘sabia que você ia ser campeão’. Ela me falou um monte de coisa legal e bonita”, revelou.

Juntos eles se tornaram uma dupla especial na competição, mas fora dela também. Eles aproveitavam a transmissão do Domingão com o Huck, para assistir juntos as suas performances, mas também aproveitaram alguns eventos para se encontrarem.