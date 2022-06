Gil do Vigor visita ensaio de Rolon Ho e Jojo Todynho

O ex-bbb e economista Gil do Vigor fez uma visita especial para a dupla Rolon Ho e Jojo Todynho. Em um clima de descontração, o coreógrafo paraense dançou com Gil na maior sintonia e divulgou o vídeo do momento em suas redes sociais.

Gil do Vigor foi eliminado do Dança dos Famosos quando dançou ao som de sertanejo e não conseguiu avançar na competição. Ele surpreendeu ao revelar que sonhou com a saída do quadro hoje, e se emocionou ao se despedir da atração.

"Quero agradecer. Nunca imaginei estar aqui dançando. Nem sabia que era famoso, não caiu a ficha ainda. Para mim, sou estudante, pesquisador, um cientista, que fala sobre política econômica, que tenta ajudar o nosso país na raiz... Me entreguei."