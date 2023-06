Rolon Ho e Luciano Huck podem receber título de “Cidadão do Pará"

Após a grande repercussão do brega na Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da TV Globo, Rolon Ho e Luciano Huck podem receber uma honraria por divulgar a música e a dança paraenses, em especial o Brega.

A Deputada Estadual Ana Cunha protocolou na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), um projeto para conceder o Título Honorífico de "Cidadão do Pará" ao apresentador e ao dançarino.

Levando a bandeira do Pará por onde passa e afirmando já ser paraense, Rolon Ho nasceu em Caiena, na Guiana Francesa, e veio ainda bebê para o Pará. Foi no Estado, que ainda criança, ele iniciou a sua formação na dança por meio de projetos sociais.

CIDADÃO DO PARÁ

Os Títulos de Cidadão Honorário e Benemérito são honrarias concedidas para pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população do Estado.

Para Rolon Ho o título vem em decorrência do ‘reconhecimento deste Poder Legislativo pelos bons serviços prestados ao Estado do Pará’. Já o de Luciano Huck, é por conta do ‘relevantes serviços prestados à sociedade paraense, em especial, a valorização da cultura regional do Estado do Pará’.

Recentemente, Gretchen e Manu Bahtidão se tornaram "Cidadãs do Pará’ após receberem o título pela Alepa.

LUCIANO HUCK E O PARÁ

Por conta dos programas comandado por Luciano Huck é possível conhecer histórias de paraenses que têm trajetórias de lutas sociais. Um dos casos mais marcantes que o apresentador contou foi sobre a vida de Maria do Socorro Rodrigues, a Tia Socorro, que dedicou sua vida para ajudar mais de 300 crianças e jovens com deficiência ou vítimas de violência abandonados por suas famílias nas ruas de Belém, com seu Lar Acolhedor Tia Socorro.

Ao participar do 'Caldeirão do Huck' em 2017, no quadro ‘Especial Inspiração’, Luciano Huck, ao lado do Padre Fábio de Melo, apadrinharam a iniciativa de Socorro, e ela chegou a ver o Papa Francisco, no Vaticano. Antes do programa ir ao ar, Maria do Socorro morreu.

No fim do ano passado, foi a vez da a paraense Ana Clara Aguiar da Silva brilhar! A jovem, que tem Síndrome de Down, gravou um vídeo compartilhado nas redes sociais, em que ela diz ter o sonho de conhecer o apresentador Luciano Huck. As imagens chegaram ao Grupo Liberal e depois nas mãos do apresentador.

Ana Clara foi convidada para ir até o Domingão e conheceu Luciano.

HOLON HO

Há dois anos como coreógrafo da Dança dos Famosos, Rolon Ho tem trilhado um caminho de divulgação da dança paraense. Ele ganhou destaque no quadro e hoje, leva o nome do Pará por onde passa.

No dia em que os participantes tinham que dançar brega, ele realizou um evento gratuito no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, que reuniu diversos artistas e grupos de danças do Pará.