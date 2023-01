Luciano Huck posta foto ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho

O apresentador Luciano Huck está participando do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e a proveitou a oportunidade para postar uma foto em seu Instagram ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, nesta quarta-feira (18).

Na legenda, o apresentador escreveu: "Almoço com o governador Helder Barbalho do Pará. Um papo sobre a Amazônia". Luciano Huck fez parte de um painel durante o Fúrum, onde ele falou sobre a América Latina.

Além do governador do Pará, Luciano também registou em suas redes sociais o encontro com outras autoridades políticas como a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.