Helder Barbalho é entrevistado hoje pelo Grupo Liberal

Para encerrar a série de entrevistas realizadas pelo Grupo Liberal com os principais nomes aos Governo estadual e Senado para as nas eleições deste ano, hoje é a vez do atual governador do Pará, Helder Barbalho, apresentar as suas propostas de governo, já que disputa pela reeleição ao cargo. A candidata a vice é a servidora pública estadual Hana Ghassan (MDB), de 54 anos, que esteve à frente da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) durante o atual mandato do candidato.

O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é filho do ex-governador do Pará Jader Barbalho e da deputada federal Elcione Barbalho. Helder iniciou a vida na política ainda muito jovem, foi eleito vereador de Ananindeua com 21 anos de idade, obtendo 68,4 mil votos na época.

Em 2005, aos 25 anos, Barbalho foi eleito prefeito de Ananindeua, e se tornou o mais jovem a ocupar o cargo, sendo reeleito em 2008. Ele concorreu ao governo do Pará, em 2014, mas foi derrotado no segundo turno por Simão Jatene (PSDB). Durante o governo de Dilma Rousseff assumiu o cargo de ministro da Pesca e Aquicultura e ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos e foi ministro da Integração Nacional no governo Michel Temer.

Helder Barbalho é graduado em administração pela Universidade da Amazônia (UNAMA) e, obteve o título de MBA Executivo em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na cidade de São Paulo.

A entrevista foi adiantada para as 10h, devido a uma solicitação da assessoria do candidato, que estava com dificuldade de encaixar o compromisso na agenda. Essa mesma flexibilização já havia sido oferecida aos demais candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mas que, mesmo assim, não puderam participar das entrevistas por conta de incompatibilidade de agenda. A transmissão será ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram, com chamadas com link nas demais redes Telegram, Whatsapp, Twitter, Getter, TikTok. A entrevista vai ser transmitida às 12h30 pela Rádio Liberal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)