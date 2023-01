Helder Barbalho nomeia novos secretários de Educação e Planejamento e Administração

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), confirmou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6), a nomeação dos novos secretários de Educação e de Planejamento e Administração, respectivamente Rossieli Soares e Elieth Braga. Os anúncios já haviam sido feitos pelo chefe do Executivo estadual, mas agora são confirmados oficialmente.

Na mesma publicação consta a exoneração de Elieth Braga da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para dar lugar ao novo secretário, Rossieli Soares. E quem sai do comando da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) é Ivaldo Ledo, que ocupaga o cargo de titular e agora passa a ser secretário adjunto de Planejamento e Orçamento da Pasta.

Educação

O novo secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, do Rio Grande do Sul, é ex-ministro da Educação no governo Temer, ex-secretário nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e ex-secretário de Educação dos Estados de São Paulo e Amazonas. O advogado e mestre em gestão e avaliação educacional é também vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Em entrevista exclusiva concedida ao Grupo Liberal, Helder Barbalho (MDB) já havia dito que a educação será o principal foco de seu novo mandato. Ele adiantou, na semana passada, que o fato de Soares já ter sido secretário no Amazonas dá a ele o conhecimento necessário para buscar melhorias na área de educação do Pará, por já conhecer as peculiaridades da região amazônica.

Seplad

Já Elieth Braga é brasileira e natural do município de Mocajuba, no Pará. É servidora pública estadual e já exerceu diversos cargos públicos, entre os quais o de secretária de Educação de Ananindeua e prefeita de Mocajuba. Possui nível superior completo.

O restante da equipe que estará ao lado do governador à frente das Secretarias ainda não está totalmente definida. Além de Rossieli na Seduc e Elieth Braga na Seplad, outras mudanças ainda serão anunciadas por Helder Barbalho até o final de janeiro.