Helder Barbalho anuncia novo secretário de Educação do Estado

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou a sua conta oficial no Twitter para anunciar o novo secretário de Educação, nesta segunda-feira (26). Trata-se de Rossieli Soares, ex-ministro da Educação no Governo Temer e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed). Elieth de Fátima vai assumir a Secretaria de Planejamento e Administração e Ivaldo Ledo retornará para o cargo de Adjunto na Seplad. Veja!

Rossieli também já atuou como secretário de Educação no estado de São Paulo, expandindo o número de escolas em tempo integral de 364, em 2019, para 2.050, até março deste ano. Também já foi secretário de Educação no Amazonas, compreendendo bem os desafios educacionais na Amazônia. A pasta já foi confirmada publicamente por Rossieli, também via rede social.