Helder Barbalho inicia seu segundo mandato como governador do Pará, com novos e velhos desafios

Helder Zahluth Barbalho (MBD-PA), de 43 anos, inicia, no dia 01 de janeiro de 2023, seu segundo mandato consecutivo como governador do estado do Pará. Venceu a eleição no dia 02 de outubro de 2022, com 3.117.276 votos – ou 70,41% dos válidos –, sendo a conquista mais representativa em todas as 27 unidades federativas do país.

Sempre filiado ao MDB, além de governador do Pará, já foi ministro de Estado em três ocasiões: foi o titular da pasta da Pesca e Aquicultura e, depois, da Secretaria Nacional dos Portos, nas gestões de Dilma Roussef (2011-2014 e 2015-2016); e foi ministro da Integração Nacional no governo Michel Temer (2016-2018). Graduado em Administração e MBA em Gestão Pública, já foi vereador e prefeito, em Ananindeua, além de ocupar a vaga de deputado estadual. Nas eleições 2022, obteve a reeleição liderando uma grande coligação a “Pra Seguir em Frente”, com MDB, PSDB, Cidadania, PP, PSD, PDT, Republicanos, Avante, Podemos, União Brasil, Democracia Cristã, PTB e PSB.

Helder Barbalho teve, em seu primeiro mandato, três grandes dificuldades: as divergências e enfrentamentos com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), com vários desdobramentos nas questões da Amazônia e no âmbito dos repasses financeiros; a saída de seu principal auxiliar, o vice-governador Lúcio Valle, que assumiu uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios, em abril de 2021; e a pandemia de Covid-19, que vitimou quase 19.000 paraenses em 2 anos e 9 meses – o Barbalho foi um dos líderes políticos mais assertivos no enfrentamento do novo coronavírus.

Nesta sua segunda gestão à frente do Pará, Helder tem como desafio a ampliação dos diálogos sobre a sustentabilidade e sobre a Amazônia. Neste sentido, o novo governo liderado pelo presidente Lula (PT) e a colocação de profissionais respeitáveis à frente do Ministério do Meio Ambiente (MMA) são duas boas notícias para o governador paraense, que, aliás, foi eleito, no dia 19 de dezembro, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, grupo integrado por nove estados da região (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). Helder substitui, em 2023, o governador do Amapá, Walder Góes, do PDT.

Nas relações políticas com o Poder Legislativo, Helder Barbalho deve continuar encaminhando suas principais pautas. Há o desafio de aumento de investimentos em setores como a infraestrutura, saúde e segurança pública. No dia 20 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA), para 2023. O estado terá uma previsão orçamentária de R$ 39.633.781.356,00.

Ainda no contexto político, há um indicativo de que o governador, em seu segundo mandato, faça mudanças pontuais em seu secretariado, em setores estratégicos, para fortalecer o funcionamento da máquina pública. Há uma mudança significativa também em relação à vice-governadoria: assume a auditora de contas ex-secretária de Planejamento, Hana Ghassan, quadro técnico que ocupa o seu primeiro mandato eletivo.

Assim, com grande apoio popular e muito bem situado no campo das relações institucionais, Helder Barbalho tem bons caminhos para corrigir os erros da sua primeira gestão e avançar em segmentos essenciais, como a integração regional, a educação pública, transportes e meio ambiente.