Veja detalhes da posse de Helder Barbalho, com cerimônia programada em 4 municípios

Assim como ocorreu no primeiro mandato, a cerimônia de posse para o segundo mandato do governador Helder Barbalho (MDB), reeleito em outubro, contará com a solenidade tradicional, na capital, e atos simbólicos em municípios do interior. Haverá cerimônia em Belém, Marabá, Santarém e Breves, no Marajó.

A programação tem início ainda no sábado (31), às 17h, com uma Missa em Ação de Graças na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. No dia 1º, a partir das 9h, será realizada a cerimônia oficial da posse de Helder e da vice-governadora eleita Hana Ghassan (MDB). Serão dois atos – um no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no interior do Palácio da Cabanagem, sede do Legislativo Estadual, com a presença dos deputados estaduais e assinatura do termo de posse para mais quatro ano no cargo, e outro do lado de fora, em frente ao Palácio Lauro Sodré.

Após essa solenidade, o governador deve embarcar rumo a Brasília, onde acompanhará a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No dia seguinte, 2 de janeiro, serão realizadas cerimônias de posse em duas cidades paraenses. A primeira delas começa às 15h, no Carajás Centro de Convenções Leônidas Borges Rocha, em Marabá. De lá, Helder segue para Santarém, com evento marcado para as 18h, no Centro Cultura João Fona.

A programação termina no dia 3 de janeiro, com a cerimônia simbólica na orla em frente à cidade de Breves, no Marajó, que deve iniciar às 10h.

Em 2019, quando Helder Barbalho assumiu o governo pela primeira vez, foram realizadas três cerimônias no mesmo dia, nos municípios de Belém, Marabá e Santarém.