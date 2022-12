Governador, senador e deputados eleitos são diplomados pelo TRE-PA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza na noite de hoje (21) a diplomação do governador reeleito Helder Barbalho (MDB) e sua vice Hana Ghassan (MDB), e os deputados e senador eleitos pelo Estado nas eleições de outubro. A cerimônia iniciou por volta das 18h no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

São diplomados o total de 41 deputados estaduais, 17 federais, além do senador com os suplentes, o governador reeleito e a vice-governadora.

A cerimônia encerra oficialmente o processo eleitoral de 2022 e reconhece efetivamente os candidatos que foram escolhidos pela população por meio do exercício do voto democrático.