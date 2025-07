Frente Parlamentar apresenta plano para explorar petróleo na Margem Equatorial

A Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil apresenta, nesta segunda-feira (15), seu Plano de Trabalho. A iniciativa busca acelerar o desenvolvimento econômico e energético a partir da exploração da costa atlântica brasileira, conhecida como Margem Equatorial.

Composto por senadores e deputados, o grupo pretende impulsionar o crescimento do país a partir da exploração de petróleo em uma região considerada promissora do ponto de vista geológico. A proposta inclui geração de empregos, aumento da arrecadação e instalação de polos industriais nos estados que compõem a faixa litorânea entre o Amapá e o Rio Grande do Norte.

Objetivos do plano para a Margem Equatorial

O documento que será apresentado nesta segunda-feira propõe:

Superar entraves regulatórios que limitam o avanço do setor;

Conectar demandas locais aos objetivos estratégicos do Brasil;

Fortalecer a matriz energética com foco em fontes limpas como o gás;

Garantir segurança jurídica, econômica, social e ambiental.

Frente quer atrair investimentos e mediar impasses

Segundo o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), presidente da Frente, a exploração da Margem Equatorial representa uma oportunidade estratégica para o Brasil. Ele destaca experiências internacionais de países como Canadá, Noruega, México e Inglaterra como referência para a construção de um modelo sustentável e competitivo de exploração offshore.

“Nosso objetivo é mediar, facilitar a discussão, sugerir ações concretas e propor bases formais infraconstitucionais que tornem mais racional a gestão dessas riquezas estratégicas”, afirmou o parlamentar.

Audiências públicas e diligências no Amapá e Pará

A Frente Parlamentar pretende realizar audiências públicas ainda neste ano e em 2026, reunindo representantes do governo, agências reguladoras, setor privado e especialistas para discutir:

Agenda legislativa da exploração na Margem Equatorial;

Desafios e barreiras regulatórias para novos investimentos.

Também estão previstas diligências nos estados do Amapá e do Pará, com o objetivo de ouvir demandas locais e alinhar soluções regionais ao planejamento nacional.