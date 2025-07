Moraes tem embate com advogado de Filipe Martins: 'enquanto eu falo, o senhor fica quieto'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teve uma série de atritos com o advogado de Filipe Martins, Jeffrey Chiquini, durante a audiência com testemunhas de defesa na ação penal da trama golpista nesta segunda-feira, 14.

O magistrado chegou a dizer para Chiquini se calar. "Doutor, enquanto eu falo o senhor fica quieto", afirmou Moraes.

O advogado apresentou diversas questões de ordem aos procedimentos adotados na tramitação das ações penais, o que foi o primeiro motivo de ruído com o magistrado.

Logo no inicio, Moraes criticou a abordagem de Chiquini ao questionar o tenente-coronel Mauro Cid. "Há advogado e há as partes. Se o senhor deseja denunciar alguém deveria ter prestado concurso para o Ministério Público", afirmou Moraes.

O ministro-relator chegou a indeferir uma das perguntas feitas pela defesa de Filipe Martins. O advogado questionou Cid se ele desejava um golpe de Estado em 2022, ao que Moraes interrompeu dizendo que a pergunta era "impertinente".