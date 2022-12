Qual a diferença entre diplomação e posse de presidente e vice-presidente? Entenda

Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, presidente e vice-presidente eleitos nas eleições de outubro, foram diplomados na tarde desta segunda-feira (12), no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia marca e oficializa o resultado das eleições nas urnas, antes da posse, que ocorre no dia 1º de janeiro, no próximo ano, quando o mandato inicia.

O que é diplomação?

É a cerimônia que acontece após o pleito, quando os votos das eleições já foram apurados e depois de os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições serem finalizados. A diplomação comprova que o candidato à eleição presidencial foi eleito de forma democrática pela maioria dos votos. Assim, o político é considerado apto a tomar posse no cargo.

Durante o evento, foram entregues aos candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente, e Geraldo Alckmin, vice-presidente, diplomas assinados por Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

O que é a posse?

É o evento que marca a passagem da faixa presidencial do antigo presidente para o presidente eleito. A posse ocorre no dia 1º de janeiro de 2023, 20 dias após a diplomação e inicia o mandato do novo presidente do Brasil. No mesmo dia, acontece o desfile presidencial em carro aberto, o discurso no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e a posse no Congresso.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)