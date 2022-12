Lula afirma que anunciará ministros após diplomação: ‘Já tenho 80% do ministério na cabeça’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira (2), que já tem “80% do ministério na cabeça”, mas que só anunciará os nomes depois que tiver sido diplomado pela Justiça Eleitoral. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que a diplomação irá ocorrer no dia 12 de dezembro.

“Estou num processo de conversa com todas as forças políticas e já conversei com forças políticas que não me acompanharam na campanha, mas são partidos que têm importância no Congresso Nacional. Quando a gente ganha eleição, a gente conversa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados e senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso pais”, disse o presidente.

Ele informou que, na próxima semana, conversará com alguns partidos menores que também estiveram ao lado do PT durante as eleições. “Temos alguns segmentos da sociedade que queremos conversar. Depois que eu for diplomado, depois que for presidente da república reconhecido e diplomado, vou começar a escolher meu ministério. Não precisa ficar ninguém angustiado, nervoso, criando expectativa”, declarou.

“No fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas não quero construir um ministério pra mim, mas para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições”, completou Lula.

O presidente eleito adiantou, porém, que a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, não será ministra do futuro governo. "É muito importante manter o PT se organizando, manter o PT se fortalecendo e tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo, a começar pelo presidente da República. Então, o fato de eu ter dito para a Gleisi que ela não será ministra é o reconhecimento do papel que a Gleisi tem na organização política do PT no Brasil", declarou.

Lula foi questionado por jornalistas sobre alguns nomes que chegaram a ser levantados, inclusive o de Fernando Haddad, apontado como nome indicado para a Fazenda, mas manteve o mistério. “Não tenho pressa, só vou tomar posse dia 1º de janeiro. Por que vou falar as coisas agora? O que vai valer é quando eu falar”, afirmou o presidente eleito.