Michelle Bolsonaro participa em Belém da manifestação ‘Reage, Brasil!’ 

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou participação, em Belém, na manifestação nacional “Reage, Brasil!”, convocada pelos deputados estadual Rogério Barra (PL) e pelo federal, Éder Mauro (PL/PA), para o próximo domingo (3).

O ato integra o movimento que acontecerá simultaneamente em diversas capitais brasileiras, em defesa da democracia sem censura, liberdade de expressão e justiça, e em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

VEJA MAIS

De acordo com o PL, a participação de Michelle em Belém, “é vista como um sinal político importante: o diretório nacional do Partido Liberal indica, com sua presença, que pretende lançar candidaturas próprias ao governo estadual e ao Senado no Pará, fortalecendo a oposição às gestões estadual e federal”, divulgou a legenda.

Ainda, segundo o PL, a concentração está marcada para às 8h, na Escadinha da Presidente Vargas, no bairro da Campina. A presença de Michelle Bolsonaro é considerada um reforço à mobilização e convocação feita pelos parlamentares para que a população se manifeste de forma pacífica.

“O povo precisa reagir. É hora de ir para a rua. Justiça e Liberdade!”, afirmou o deputado estadual Rogério Barra. O deputado federal Éder Mauro destacou: “Não vamos desistir do Brasil. Vamos lutar contra os abusos, pela nossa liberdade e pelo homem que levantou o povo conservador: Jair Messias Bolsonaro.”

No ato, Michelle Bolsonaro vai discursar ao lado de lideranças locais e nacionais. Ela tem percorrido o país em agendas voltadas à defesa da liberdade, dos valores cristãos e da família.

Serviço:

Manifestação nacional “Reage, Brasil!”

Data: 3 de agosto de 2025 (domingo)

Horário: A partir das 8h

Local: Escadinha da Presidente Vargas, centro de Belém.