Salário mínimo pode subir para R$ 1.320 em 2023; entenda

O salário mínimo pode subir do valor atual de R$ 1.212,00 para R$ 1.320,00 em 2023. Esse novo valor será proposto pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição. O assunto foi um dos temas discutidos durante a reunião entre Lula e representantes de centrais sindicais, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta quinta-feira (1º). As informações são do G1 Nacional.

Porém, para que a proposta de aumento real do salário mínimo seja implementada, Dias afirma que é preciso aprovar a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC da Transição. Caso o congresso aprove o valor que será proposto pela equipe de Lula, o reajuste ficaria acima de inflação. Na proposta enviada pelo atual governo, o salário mínimo aumentaria para R$ 1.302,00.

Cálculos do Ministério da Economia apontam que cada R$ 1 de aumento adicional no salário mínimo representa despesa adicional de R$ 370 milhões por ano. Dessa forma, se confirmados os R$ 18 a mais de aumento (na comparação entre as propostas de Bolsonaro e da equipe Lula) equivalem a R$ 6,66 bilhões em novas despesas em 2023.

O salário mínimo serve de referência para 56,7 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24,2 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).