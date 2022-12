Vale Gás: veja como saber se benefício foi aprovado

O Auxílio Gás dos Brasileiros foi criado em novembro de 2021, com o objetivo de auxiliar na compra do gás de cozinha de famílias de baixa renda. Para ter direito ao Vale Gás, é necessário que o solicitante tenha uma renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

VEJA MAIS

Inscrição no Vale Gás

Para receber o Vale Gás, é necessário que a família do solicitante esteja inscrita no Cadastro Único. A partir da inscrição é realizada uma análise dos dados e o recebimento do benefício é automático, caso aprovado. Em outubro, aproximadamente seis milhões de famílias receberam o benefício.

Mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência tem prioridade no recebimento do Vale Gás.

Como saber se fui aprovado no Vale Gás?

A consulta do Vale Gás pode ser feita através de diversos canais. Para saber a situação do benefício, o usuário pode utilizar os aplicativos Caixa Tem e Auxílio Brasil, além do Atendimento Caixa, pelo telefone 111. O Ministério da Cidadania também oferece um canal de comunicação, através do telefone 121, onde o cidadão pode tirar dúvidas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)