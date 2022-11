Vale Gás: qual vai ser o valor do benefício em dezembro?

O Auxílio Gás dos Brasileiros é um benefício de distribuição de renda que tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O valor do benefício é baseado no valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, desde setembro de 2021, quando o Vale Gás foi aprovado.

VEJA MAIS

Neste mês de novembro, o benefício não foi distribuído, porque é pago bimestralmente. Aproximadamente seis milhões de famílias recebem o Vale Gás, que pagou o valor de R$112 em outubro. Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda mensal familiar seja igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa.

Qual vai ser o valor do Vale Gás em dezembro?

Quando criado, o Vale Gás oferecia o pagamento da metade do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Entretanto, em julho deste ano, com a aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, o valor do Vale Gás dobrou, baseado no valor médio nacional total do botijão de gás de 13 quilos.

Sendo assim, com a redução do preço médio do gás de cozinha em novembro de 2022, o valor do benefício deve ser alterado. Com isso, os beneficiários do Vale Gás devem receber cerca de R$110 no mês de dezembro.

Vale Gás em 2023

A proposta que aumentou o valor do Vale Gás só foi aprovada para as parcelas pagas entre os meses de agosto e dezembro. Portanto, caso não haja nenhuma alteração por parte do novo presidente eleito, é provável que o benefício pague novamente o valor anterior, correspondente a metade do valor médio nacional do botijão de 13 quilos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)