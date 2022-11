Vale Gás: veja como consultar a lista do benefício

O Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, é um pagamento bimestral baseado no valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, que tem como objetivo contribuir com a compra do gás de cozinha de famílias de baixa renda. Criado em novembro de 2021, o benefício dobrou de valor em agosto de 2022.

Com a chamada “PEC Kamikaze” sendo aprovada pelo Governo Federal, o Vale Gás, que antes pagava a metade do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, passou a pagar a quantia inteira. Em outubro, as famílias contempladas com o benefício receberam R$ 112.

O benefício não foi pago em novembro, pois é bimestral, e voltará a ser distribuído em dezembro, para quase seis milhões de famílias. O seu pagamento será feito entre os dias 12 e 23 do último mês do ano, baseado no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário.

Veja a lista de quem vai receber o Vale Gás

O cidadão que tiver interesse em saber se receberá o benefício pode fazer a consulta somente com seu número de CPF. Para isso, deverá utilizar um dos canais a seguir:

A partir desses canais, o usuário poderá conferir qual a sua situação cadastral, se terá direito ao benefício, entre outras opções. Lembrando que para ter direito ao benefício, é necessário que a família tenha renda per capita inferior a meio salário-mínimo e estar inscrita no Cadastro Único.

