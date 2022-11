Vale Gás: benefício voltará a ser pago em dezembro; confira o calendário

Beneficiários do Auxílio Gás dos Brasileiros voltarão a receber o benefício em dezembro, de acordo com o calendário de pagamento do benefício. Em novembro, o Vale Gás não foi distribuído, pois ele é pago bimestralmente. O sexto e último lote de 2022 deverá pagar o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Qual vai ser o valor do Vale Gás em dezembro?

Em julho de 2022, o Governo Federal aprovou o aumento no valor do benefício. As parcelas de agosto, outubro e dezembro terão o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, aproximadamente R$ 110.

Vale Gás em 2023

O valor do Vale Gás em 2023 deverá ser reduzido. A aprovação do Governo Federal para o aumento da quantia distribuída só foi planejada para os últimos meses do ano de 2022. Originalmente, o benefício pagava a metade do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, ou seja: R$ 55.

Calendário do Vale Gás em dezembro

Os beneficiários do Vale Gás receberão o benefício de acordo com o dígito final do seu Número de Identificação Social (NIS). Confira o calendário:

Número final do NIS Data de pagamento 1 12 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 16 de dezembro 6 19 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0 23 de dezembro

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)