Vale-Gás: benefício foi cancelado? Entenda porque não teve pagamento em novembro

O Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, foi aprovado em novembro de 2021, com o objetivo de contribuir com a compra do gás de cozinha de famílias brasileiras de baixa renda. Após aprovação pelo Governo Federal na metade deste ano, o benefício passou a pagar R$ 112, valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Por que não teve Vale Gás em novembro?

O benefício não foi pago em novembro porque seu regime é bimestral. Ou seja, os pagamentos ocorrem de dois em dois meses. Como a última parcela foi distribuída no mês de outubro, os beneficiários só receberão novamente o auxílio no mês de dezembro, conforme calendário estipulado pelo Governo Federal.

A parcela de dezembro também será a última que prevê o pagamento do benefício no valor de R$112. A previsão é de que em janeiro o benefício volte ao seu valor inicial, referente a metade do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Calendário do Vale Gás em dezembro

A previsão do Governo Federal é de efetuar os pagamentos da última parcela do Vale Gás de 2022 entre os dias 12 e 23 de dezembro. A data de depósito varia de acordo com o número final do NIS do cidadão beneficiado. Confira o calendário:

Final do NIS Data de pagamento 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 19 7 20 8 21 9 22 0 23

