Vale Gás: o que vai acontecer com o benefício em 2023

Com quase seis milhões de beneficiários, o Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, se encaminhará para a sua última parcela de 2022 no próximo mês de dezembro. O benefício foi criado com o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha.

Atualmente, o Vale Gás paga bimestralmente R$ 112, referente ao valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Criado em novembro de 2021, o benefício pagava metade desta quantia, mas recebeu um aumento após a PEC dos Benefícios, aprovada em julho de 2022.

Vale Gás em 2023

O aumento no valor do Vale Gás está previsto apenas para o período entre os meses de agosto e dezembro. Sendo assim, é provável que em 2023 o valor do benefício volte à quantia original, referente a metade do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Existe também a possibilidade de Lula, presidente eleito, negociar com o Congresso Nacional a manutenção do valor total. Entretanto, nenhum indicativo de negociações para o Vale Gás foi divulgado até o momento.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos ficou em torno de R$110 em outubro. Sendo assim, é provável que em 2023 o benefício pague R$55, metade do valor total.

Última parcela do Vale Gás em 2022

Pago de dois em dois meses, os beneficiários do Vale Gás não receberão o benefício em novembro, já que sua última parcela foi paga em outubro. Sendo assim, resta apenas a última parcela do auxílio em 2022, a ser paga no mês de dezembro. Seu valor ainda continuará inteiro, ou seja, em torno de R$110.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)