Vale Gás: confira o calendário da última parcela de 2022

O Auxílio Gás dos Brasileiros teve seu valor dobrado no ano de 2022, após aprovação da PEC dos Benefícios pelo Governo Federal. Também conhecido com o Vale Gás, o benefício paga a quantia de R$ 112 para quase seis milhões de brasileiros, com o objetivo de auxiliar na compra do botijão de gás de 13 quilos.

VEJA MAIS

O benefício, que é pago de dois em dois meses, não teve parcela em novembro, mas ainda será pago mais uma vez com o valor dobrado em 2022. Seu último lote será pago entre os dias 12 e 23 de dezembro. Confira o calendário da última parcela do Vale Gás:

Calendário Vale Gás em Dezembro

O benefício pagará sua última parcela prevista de R$112 ainda em dezembro, para os quase seis milhões de brasileiros beneficiados. Para ter acesso, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único e que a renda familiar por pessoa seja inferior a meio salário-mínimo. Veja as datas de pagamento em dezembro:

12 de Dezembro: beneficiários com NIS final 1;

13 de Dezembro: beneficiários com NIS final 2;

14 de Dezembro: beneficiários com NIS final 3;

15 de Dezembro: beneficiários com NIS final 4;

16 de Dezembro: beneficiários com NIS final 5;

19 de Dezembro: beneficiários com NIS final 6;

20 de Dezembro: beneficiários com NIS final 7;

21 de Dezembro: beneficiários com NIS final 8;

22 de Dezembro: beneficiários com NIS final 9;

23 de Dezembro: beneficiários com NIS final 0.

O cidadão poderá realizar a consulta do Vale Gás pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem, além do Atendimento Caixa pelo telefone 111. É possível também tirar outras dúvidas pelo canal de atendimento do Ministério da Cidadania, através do telefone 121.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)