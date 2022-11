Vale Gás: veja como pedir o benefício de R$112

O Governo Federal aprovou em julho de 2022 o aumento do valor do Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás. Atualmente, o benefício paga R$ 112, valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Para ter acesso ao programa de distribuição de renda, é necessário a inscrição familiar do interessado no Cadastro Único, além da comprovação de renda familiar igual ou inferior a metade do salário mínimo por pessoa. Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também tem direito ao benefício, cadastrados ou não no CadÚnico.

Como pedir o Vale Gás?

Para fazer o pedido do Vale Gás, o cidadão precisa somente inscrever a família no Cadastro Único. Cumpridos os requisitos anteriormente citados, a pessoa tem direito ao benefício. Atualmente, aproximadamente seis milhões de pessoas recebem a quantia. Mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência tem prioridade no recebimento.

O cidadão pode consultar o Vale Gás através dos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem, além do canal de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)