Cantora paraense se apresentará na posse de Lula; veja quem é

A paraense Gaby Amarantos está na lista dos artistas que vão se apresentar na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023. Uma parte da lista com as atrações do Festival do Futuro foi divulgada na tarde desta quarta-feira (30), pela primeira-dama Janja Silva, durante coletiva de imprensa.

Gaby Amarantos foi uma das artistas que demonstrou apoio ao Lula no período da campanha eleitoral. Assim como a paraense, vários artistas de diferentes gêneros musicais declararam apoio ao presidente eleito.

E na tarde desta quarta-feira (30), Janja divulgou uma parte da lista dos artistas que vão compor o "Festival do Futuro", que será realizado na festa da posse. "O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano", afirmou Janja em uma publicação no Twitter.

Pablo Vittar, Duda Beat, BaianaSystem, Martinho da Villa, Gabi Amarantos, Gilsons, Chico César, Luedje Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa, Almerio, Maria Rita e Valesca Popozuda.

Segundo Janja, a equipe está tentando confirmar a participação dos cantores Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida e Ludmilla.

O Festival do Futuro vai contar com dois palcos batizados como: "Palco da Gal" e "Palco da Elza Soares", em homenagem às duas artistas brasileiras que morreram este ano. A posse seguirá o roteiro e o rito institucional.

"Assim que terminar a posse no Planalto, a gente começa com os palcos, às 18h30. A ideia é fazer o dia inteiro de atividades, desde o início da manhã, com algumas atividades culturais."