Gaby Amarantos cobra representatividade em movimentos pela Amazônia

A cantora Gaby Amarantos, grande representante do Pará e do Norte do país, usou suas redes sociais para dar voz a uma questão que envolve muitos artistas locais.

No seu perfil no Twitter, ela fez alguns questionamentos sobre não usar vozes nortistas para falar sobre a Amazônia. Ela reproduziu o mesmo conteúdo na seu perfil no Instagram.

Nas duas postagens, ela recebeu muito apoio, principalmente de artistas da Amazônia.

A cantora Sabah Moraes, deixou um comentário no Instagram: “Assino embaixo, @gabyamarantos! Sou cantora e compositora amazônida, da Ilha do Marajó e sempre achei descabido um movimento pela Amazônia sem as vozes da Amazônia, que entendem, conhecem e vivem o que ela é, com todos os mistérios, belezas, potencialidades, riquezas e tristezas. 😍😍😍”.

A influenciadora Dina Carmona, que faz um conteúdo voltado para o Pará e Região, também opinou: “Fazem via imaginário sudestino … muitos desses movimentos sociais nunca vieram aqui e ignoram qualquer diálogo de representatividade nortista”.

“Perfeito!!! O estrangeiro que vê a floresta do alto, não sabe o que é. Espaço de fala que chama?!”, disse a jornalista Mônica Marques.