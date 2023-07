Antes de final com Rolon Ho, Priscila Fantin detalha doença descoberta durante o Dança dos Famosos

Priscila Fantin disputa a final da Dança dos Famosos, do Domingão com o Huck, neste domingo, 02, ao lado do paraense Rolon Ho. A dupla dançará samba e tango e está em busca do troféu da temporada, junto com Carla Diaz e Rafa Kalimann.

"Estou muito feliz de ter conseguido dar conta", disse a atriz ao olhar o seu retrospecto na competição.

Além do desafio físico e mental, necessários para a Dança dos Famosos, Priscila precisou lidar com a paniculite mesentérica, uma doença rara que provoca a inflamação do intestino. A condição se manifestou logo no início da competição.

"Aquilo me deixou muito triste porque eu queria estar podendo fazer mais, sabe?", lembra. "Estava me limitando muito porque eu sentia muita dor, estava muito fraca. Então, eu tinha a tristeza de não conseguir realmente estar entregue como eu gosto de estar", acrescenta.

Priscila e Rolon Ho passaram por duas repescagem e juntos, se tornaram a dupla que mais dançou na competição deste ano. Para a atriz, a Dança dos Famosos foi uma montanha-russa, mas os altos e baixos, porém, a consagração veio com a classificação para a final.

"A gente tem que sentir o abalo, o desânimo, o desespero, tem que sentir a vontade de desistir, porque tudo isso só te leva a querer mais, te impulsiona, te fortalece", avalia.