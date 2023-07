Rolon Ho avalia participação de Dança dos Famosos 2024 e visita de Priscila a Belém

A Dança dos Famosos sempre ocorre no primeiro semestres. Com 20 temporadas, ela pede dos participantes dedicação exclusiva, já que ocorrem números intensos de ensaios ao longo da semana. Para o paraense Rolon Ho, campeão da edição 2023, a entrega foi ainda maior, porque ele precisou estar no Rio de Janeiro, nos últimos quatro meses, de forma mais definitiva. Isso talvez seja um ponto para que ele não esteja na edição de 2024.

“Esse ano foi muito intenso, se eu fosse dar uma respostas hoje, diria que não, que não participaria no ano que vem. Mas por conta dos meus filhos, é muito difícil ficar longe das crianças, eles estão há quatro meses distante de mim. Eu consegui o que queria, mas participar ano que vem talvez não, mas no próximo, eu encaro novamente”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.

Ele é pai de Ryan, Pietro e Maria.

Rolon Ho e Prisicla Fantin conquistaram o título de campeões da Dança dos Famosos, da edição 20. Além do troféu, cada um ganhou um carro 0km.

Após a divulgação do resultado final da competição e um paraense ter conquistado o primeiro máximo da Dança dos Famosos, o público local só quer uma coisa: Rolon Ho desfilando no carro do Corpo de Bombeiros.

O coreógrafo e dançarino, é meio tímido quanto a isso, mas ele antecipa uma novidade: “Sem desmerecer o que eu fiz, porque acho que é de grande relevância ter a arte e cultura em evidência, mas acho esse tipo de desfile é para outros tipos de feitos. Mas com certeza, o público terá um momento para comemorar esse troféu comigo, e antecipo logo, que conversando com Priscila, já estávamos planejando uma ida dela a Belém”.