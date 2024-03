Avó de Matteus do BBB 24 abre conta no Instagram e é curtida por famosos

Desde que o neto entrou para o BBB 24, Neuza França se tornou uma personagem involuntária do programa. Por várias vezes, Matteus Vargas se referiu a ela no reality. A paixão é tão recíproca que agora dona Neuza tem até conta no Instagram.

VEJA MAIS

Vó do Matteus é o nome do perfil que tem pouco mais de 12 mil seguidores até o momento. E já tem gente famosa entre eles. Exemplo de Carla Perez, que curte as publicações da senhorinha e até já deixou emoji de coração para ela nos comentários.

Em seu novíssimo perfil, Neuza posta fotos em que aparece sozinha na casa simples em que mora com os netos e a filha, em Alegrete (RS), momentos como "celebridade" na cidade e até presentes recebidos, como uma TV que ganhou de fãs do gaúcho.