BBB 24: Leidy Elin sobre rivalidade com Davi, 'enfrentei o Julietto'

Leidy Elin falou sobre sua rivalidade com Davi na madrugada desta quinta-feira, 14. A participante do BBB 24 deu um novo apelido ao adversário, Julietto, em referência à Juliette, uma das maiores protagonistas do reality show, e teorizando sobre as consequências dos embates com o brother.

VEJA MAIS

Em brincadeira com Giovanna, Leidy pergunta o nome do participante que a sister não irá querer contato fora do reality. Giovanna responde o nome de Davi, e Leidy rebate: “E se ele for o Julietto?”. Giovanna: “Problema dele, não quero na minha vida. Não vou querer, quero longe de mim. Desejo que ele seja muito feliz, realizado, sucesso, [ele] lá na Bahia e eu em Minas Gerais ou Rio de Janeiro.”