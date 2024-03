BBB 24: Pitel observa Leidy Elin e comenta sobre aproximação: 'Já virou amiga da Alane'

Durante a festa da Líder Beatriz no BBB 24, Pitel e Lucas Henrique observam Leidy Elin sendo entrevistada por Isabelle. Após a trancista ter entrevistado quase todos os brothers, a alagoana critica o fato de tudo se esgotar muito rápido dentro do confinamento. Além disso, observa uma aproximação entre Leidy e Alane.

"A Leidy está sendo entrevistada agora", observa Pitel. "Se te chamar, você vai?", questiona Lucas Henrique. Pitel nega com o rosto, mas logo depois diz que vai. "Mas eles não vão me chamar", declara a sister. "Acho que não vão me chamar, não", comenta Buda.

"Sabe o que é ruim? A gente deixa de fazer uma coisa porque a galera esgota até a última gota das coisas interessantes que acontecem aqui. 'Ah, não, isso é engraçado', vou esgotar até a última gota disso aqui", opina Pitel. "Verdade", concorda Buda. Após perceber que Alane também está acompanhando a entrevista de Leidy Elin, Pitel dispara: "Já virou amiga da Alane, rindo pra câmera".