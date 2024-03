BBB 24: Boninho anuncia que Quarto Magia será fechado; Alane ia se mudar para o cômodo

Com a saída de Yasmin Brunet, já saíram 14 participantes do BBB 24 e da disputa milionária da premiação. Como existem 3 quartos nesta edição, sem contar com o Quarto do Líder, Boninho, diretor da atração, anunciou na noite desta quarta-feira (13), que o Quarto Magia será fechado.

"Agora, eles são 12. Para que tanto quarto? Para que tanto conforto? Acho que tá na hora de a gente juntar eles um pouquinho mais. Trocar esse calor humano, esse amor que tem um pelo outro. Amanhã de manhã, tchau Quarto Magia. Acabou", declarou.

Na legenda do vídeo postado pelo Big Boss, ele escreveu: "Quarto Magia encerra sua participação especial nesse @bbb , quem diria que um terceiro quarto iria fazer tanta diferença! Amanhã de manhã… Magia Interditado!!!"

A ação vai ocorrer na manhã de quinta-feira (14).

O cômodo é o primeiro a ser fechado nessa edição, que acaba no dia 16 de abril.

Agora restará apenas o Quarto Fada e Quarto Gnomo, ou seja, os participantes vão precisar novamente fazer a divisão entre os cômodos. Vale lembrar, que após o último Paredão, Davi sugeriu que Alane e Matteus se mudem para o Quarto Magia.