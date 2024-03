BBB 24: "Tenho noção do meu privilégio", diz Yasmin sobre Davi

A modelo Yasmin Brunet, eliminada no último Paredão com 80,76% dos votos, foi confrontada com o vídeo da cantora Wanessa Camargo, em entrevista no programa Mais Você. A apresentadora Ana Maria Braga mostrou o vídeo que Wanessa pediu desculpas para David. A cantora assumiu que teve atitudes racistas com o brother.

"Eu tenho noção total do meu privilégio, mas eu sei que o meu problema com o Davi foi um problema de convivência. Isso eu tenho certeza absoluta, o meu problema com ele foi exclusivamente um problema de convivência", respondeu Yasmin Brunet. Yasmin Brunet não concordou que pessoas brancas e ricas praticam racismo, mesmo sem ter a intenção.

Wanessa Camargo assumiu que suas atitudes podem ser consideradas "racismo estrutural". "Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender, e por isso estou aqui. Porque hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos na casa do BBB com relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta o quanto isso afeta uma população tão machucada e discriminada por séculos. Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi, e consequentemente à sua família e todas as pessoas que se sentiram machucadas e ofendidas", declarou Wanessa.