BBB 24: O que rolou na madrugada desta quinta-feira (14/03)? Festa, show de talentos e desabafos

A segunda Festa da Líder Beatriz embalou a madrugada desta quinta-feira (14) na casa do BBB 24 com o tema "Show de Talentos". Os brothers subiram ao palco para mostrar suas habilidades, enquanto a Líder se divertiu como apresentadora. Confira a seguir um resumo do que rolou no BBB 24.

Show de Talentos

No comecinho da festa, Alane, Isabelle, Lucas Henrique, Davi, Matteus, Leidy Elin, Raquele, Pitel e Giovanna entraram no clima do show de talentos da festa e apresentaram todo o seu gingado para a Líder Beatriz, que fez o papel de apresentadora.

Enquanto Matteus faz sua performance de uma dança típica gaúcha chamada 'Chula', Pitel questiona Fernanda: "Você vai apresentar o que?". "Nada", responde a sister. A assistente social comenta: "Tem que se apresentar, eu acho". Fernanda, então, diz: "Não sou obrigada".

'Namora, mas adora um proibido...'

Lucas Henrique e Pitel dançaram juntos ao som de "Lancinho" da Turma do Pagode. "Namora, mas adora um proibido, e eu que sou culpado, e eu que sou bandido, prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar lancinho comigo", cantou Buda. Mais tarde, eles refletiram sobre suas vidas fora da casa e o brother demonstrou uma preocupação.

"Quem sabe a vida da gente está uma droga lá fora e a gente só está feliz porque está aqui?", brinca Pitel. "A minha pode estar muito ferrada lá fora", responde Lucas Henrique. "Mas eu decidi que vou resolver quando chegar lá fora. Não tem o que fazer aqui dentro", completa.

Só amizade?

Matteus e Isabelle, o casal "MaBelle" nas redes sociais, deram um show na pista de dança e interagiram bastante durante a festa. Em entrevista a Leidy, Matteus brincou sobre estar solteiro na casa, após a saída de Deniziane. Você é o galã agroboy da edição. Quando você se separou da Anny, a mulherada ficou louca, e agora como é que está esse coração pós-BBB?", perguntou Leidy. "Agora eu estou que nem aquela música: livre para voar", respondeu o gaúcho.

Mais tarde, em entrevista com Beatriz, Isabelle e Matteus falaram sobre a aproximação dos dois. "Mana, é babado. Porque a gente está num grande conhecimento, ainda se conhecendo para ser amigo. A gente ainda não é amigo", brinca a sister. "Ele fica me ganhando na dança, porque ele sabe que eu gosto de dançar e fica me puxando para dançar. Só que ele não sabe que a gente tem que se votar, aí tem que acabar com essa palhaçada. É uma grande loucura tribal isso", completa a manauara.

"Eu tiro ela pra dançar, ela vem numa felicidade. Dança comigo numa emoção, chega a brilhar o olho", brinca Matteus. "Ele se acha", responde Isabelle.

Análise dos Gnomos

Enquanto a festa rolava, Fernanda e Bin foram para o Quarto Gnomo tricotar e fazer analises sobre os outros brothers. O funkeiro apontou que Beatriz mudou após pegar as lideranças. "Observei ela na liderança, uma mulher mais posturada, de uma outra forma, falando com quem ela quisesse falar só. Ela passava, não falava mais com ninguém. Ela se tornou Líder, conheci uma pessoa com poder aqui dentro que eu não tinha percebido, só que assim, foi o estalar de uma semana que eu parei para analisar isso", diz.

Fernanda fala sobre Matteus e diz que ele tem duas facetas, como todo mundo. Ela também apontou uma mudança no gaúcho após os últimos acontecimentos na casa. "O Alegrete demorou muito tempo para se mostrar, não estamos dizendo que ele é assim ou não é assim, mas todo mundo sempre tem dois, três, quatro, cinco lados, enfim...", começa.

"Só que o Alegrete desde o primeiro dia sempre se mostrou o quê? O cara humilde, do interior, que luta pela família, o menino que anda curvado, que parece tímido, com a postura física e corporal sempre de submisso, de serviçal, de estou aqui disponível para vocês. Bastou cantar com alegria com o pessoal, bastou acreditar que o pessoal dele está fortão, todo mundo apontar que ele é bucha, que ele é bobão, o que aconteceu com Alegrete? Alegrete se transformou, até o cabelo dele está dividido de forma diferente, só que nem isso você percebeu", dispara.

