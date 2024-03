Giovanna Lancellotti curte férias na Tailândia ao lado do namorado, Gabriel David; veja fotos

A atriz Giovanna Lancellotti compartilhou com com os seguidores no Instagram fotos da viagem à Tailândia. De férias e na companhia do namorado, o empresário Gabriel David, a artista está na ilha Phuket, localizada no sul do país.

Após uma passagem de 24 horas em Istambul, na Turquia, Gi Lancellotti e Gabriel curtem as belezas tailandesas. Entre os locais visitados, está o Grande Buda. “Quem passar por aqui tem que vir conhecer esse lugar! Além da vista panorâmica com visão para toda a ilha”, escreveu a atriz.

Durante a primeira noite, a artista jantou com o namorado. “Um sonho estar aqui com você”, disse Giovanna, em declaração a Gabriel.

O casal aproveitou a primeira noite na ilha Phuket com jantar em local reservado (Reprodução / Instagram)

Gi Lancellotti posa em meio à natureza em restaurante (Reprodução / Instagram)

Em visita ao Grande Buda, o casal posou com romantismo.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David conheceram o Grande Buda (Reprodução / Instagram)

Juntinhos, o casal conheceu um dos monumentos mais famosos da Tailândia (Reprodução / Instagram)

Na segunda noite em Phuket, Gi Lancellotti e Gabriel David curtiram o Smiley Bar, com bebidas e jogos. “Noite louca”, disse a atriz.

Gi e Gabriel aproveitaram drinks e jogos em bar tailandês (Reprodução / Instagram)

A atriz compartilhou o clique borrado em um balanço na praia (Reprodução / Instagram)

Os últimos registros publicados pela brasileira, até o momento, esbanjam beleza e carinho. Com o namorado, Giovanna aproveitou um dia de sol no Yona Beach Club. O local foi construído em um barco, projetado para acomodar os hóspedes em diversos níveis. “É simplesmente um beach club flutuante delicioso em Phuket. Tem que fazer reserva com antecedência porque ele é lotado. Mas vale muito a pena”, disse a atriz.

Com biquíni preto, óculos de sol e batom vermelho, Gi Lancellotti curtiu um dia ensolarado (Reprodução / Instagram)

Na companhia do namorado, Gabriel David, a atriz conheceu o Yona Beach Club (Reprodução / Instagram)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)