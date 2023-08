Giovanna Lancellotti revela ter sofrido assédio em cenas do remake de ‘Gabriela’

A atriz Giovanna Lancellotti relatou ter sofrido assédio em cenas do remake da novela da TV Globo ‘Gabriela’, em 2012. Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’ apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Lancellotti foi questioanada sobre sua primeira cena de sexo, aos 19 anos, e a mais recente, no filme ‘O Lado Bom de Ser Traída’, da Netflix.

De acordo com a atriz, ela conseguiu ‘impor’ limites no filme sobre o que queria fazer, diferente da trama.“Na época não existia o termo assédio, 11 anos atrás, não falava nem sobre relacionamento tóxico, então era muito difícil numa cena em que tinha sexo, nudez, você falar até aí pode, até aqui não pode [...] Eu não tinha nem em que me apegar, aí eu tinha medo de falar alguma coisa, e eu ser antiprofissional”, contou.

No folhetim, Giovanna interpretou Lindinalva, jovem que trabalha no prostíbulo Bataclã. Sua primeira cena de sexo foi com o ator Chico Diaz. Giovanna frisou o profissionalismo e respeito de Chico, algo que não teve com outros atores que precisou contracenar.

“Em ‘Gabriela’ eu era uma menina que estava sendo praticamente obrigada a se prostituir, então a posição corporal dela (personagem) de não está à vontade me ajudava”, completou Lancellotti.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)