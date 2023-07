Lázaro Ramos chora ao falar da morte da mãe: 'Uma falta absurda'

O ator Lázaro Ramos se emocionou ao falar da morte da mãe abriu o coração em papo com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Durante o podcast "Quem Pode, Pod" da última terça-feira (25), o marido de Taís Araújo não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar da perda da mãe, Célia Maria, quando tiha 19 anos de idade.

"Sinto a presença dela. Ela é parâmetro de decisão das coisas para mim. O jeito de levar a vida. Quando estou muito 'reclamão', fico lembrando da história dela. Ela suportou tanta violência da vida, mas nos momentos que tinha de lazer, ela curtia", disse.

Emociando, o ator de 44 anos falou que sobre a ausência da mãe em sua vida. Ele ainda disse que Célia mãe partiu sem ver o sucesso do filho. "Ela não viu nada. Dá até vontade de chorar. É, talvez, a maior falta que tenho. Antes de falecer, ela resolveu voltar para a escola, ela não teve chances de estudar. Na escola noturna, ela fazia teatro, ela me levava para ver, eu via aquilo e falava: 'que lindo'. Quando as coisas começaram a dar certo no teatro local [para mim], ela partiu. Parei de fazer teatro por um tempo, disse assim: 'tudo que eu faço é para ela, para ela rir, gostar, aplaudir'. Foi uma falta absurda, ela não viu nada", relembrou Ramos.

Casamento com Taís Araújo

Em outro momento do papo no podcast, Lázaro Ramos contou alguns detalhes da vida íntima com Taís Araújo, com quem está casado desde 2007. O ator pontuou que se aventuram para apimentar a relação."Por mais gostosa que ela seja, por mais legal que eu seja, você tem que inventar uma coisa para dar aquela animada", disse.

Lázaro Ramos e a esposa Taís Araújo (Reprodução/Instagram: @olazaroramos)

Lázaro contou ainda como mantém a vida sexual ativa com dois filhos em casa. Eles são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antonia, de 7.

"Às vezes saímos de casa. Mesmo porque as crianças, desde a pandemia, estão indo para o quarto o tempo todo. Então, às vezes, tem que dar aquele truque: esperar dormir, colocar para dormir e ocupar outros ambientes da casa", disse.

E, dando risada, detalhou como é a perfomance no sexo com a esposa: "Fazer um barulho, bater uma cama na parede. Às vezes sou caladinho, às vezes falo um negócio, meio exibido. Sou exibido, sou do [signo de] escorpião. Dar aquela exibida, levanta enrijecido e mostra: 'Olha como está hoje. Isso tudo é seu'".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)