Lázaro Ramos vai apresentar o Prêmio da Música Brasileira; Alcione será a homenageada da noite

O ator e diretor Lázaro Ramos apresentará o Prêmio da Música Brasileira (PMB), que retorna a sua programação após quatro anos. Além de Lazinho, quem integra e comanda a noite de premiação é a atriz e cantora Lilian Valeska (que já viveu Alcione no espetáculo musical Marrom) e o youtuber Felipe Neto. O evento acontece amanhã, 31, Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 19h. A cantora Alcione será homenageada.

A festa será transmitida ao vivo por um telão na praça Cinelândia, onde está localizado o Theatro. Uma das atrações será a bateria da Mangueira, escola da cantora e que irá contar a história de Marrom na Sapucaí, no carnaval 2024.

A celebração também marca o início da parceria do diretor José Maurício Machline com a empresária Heloisa Guarita. Os canais n Youtube do produtor de conteúdo Felipe Neto e do PMB vão transmitir a premiação partir de 19h30, desde o tapete vermelho, bastidores até a cerimônia.