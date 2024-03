Samara Felippo se pronuncia e desmente ex-marido após denúncia na web: 'Não vou desistir'

Mais uma vez Samara Felippo usou as redes sociais para desmentir o ex-marido, Leandrinho Barbosa. Ele publicar uma nota de repúdio sobre as acusações feitas pela atriz. No texto, assinado pelo atleta e seu advogado, o jogador afirma que a versão apresentada por Samara "não corresponde à realidade" , porém a artista afirmou que tem provas e não vai desistir.

“Tudo mentira? Não! Temos ao menos um parágrafo digno e que faz jus ao que realmente corre na justiça. Amanhã trago tudo. Como deve ser. Com provas e verdade. Por mim e por todas as mulheres que estão vindo me contar a crueldade e a covardia de suas histórias. Por todas violentadas, enganadas: emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente… eu não vou desistir. Eu só comecei!", avisou.

Samara ainda agradeceu o suporte que tem recebido de várias mulheres pelas redes sociais: "Obrigada. Eu estou daqui vendo todo o apoio e movimento de vocês. E vocês não imaginam como isso é importante para que eu abra caminhos, me fortaleça e traga muitas comigo!”.